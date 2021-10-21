“Барселона” – “Динамо” – 1:0

Напевно, доведеться УАФ на чолі з Андрієм Павелком вкупі з якимось спонсорами заснувати приз тому гравцеві “Шахтаря” чи “Динамо” котрий заб’є перший гол у цьогорічній Лізі чемпіонів. Минуло вже три (!) тури групової стадії змагань, а на рахунку обох наших флагманів, з усіма їхніми бразильськими і вітчизняними “зірочками” (так, думаю, буде правильніше) кругленький “0” у графі забитих м’ячів. Така статистика, з урахуванням того, що пропускають вони чимало (рахунки на кшталт 0:5 стали звичними), означає, що й турнірних очок у обох наших представників у Лізі не густо – аж по одному. З цілком реальними шансами розпрощатися з єврокубками уже в грудні.

На цьому тлі всього лише мінімальна поразка “Динамо” в Барселоні сприймається ледь не як спортивний подвиг, за який слід щось там присвоювати. Він, однак, не повинен вводити в оману: рік тому, на цій же груповій стадії турніру, кияни цілком гідно протистояли “Барсі” на її полі, поступившись теж мінімально (1:2) і маючи реальні шанси на більш сприятливий кінцевий результат. А що далі? Далі практично резервний склад Blaugranes без надзусиль розгромив “Динамо” в Києві (0:4). Не хотілося б виступати в ролі “футбольної Касандри”, але не виключено, що й цього року може відбутися щось схоже. Про перебіг вчорашнього матчу в Барселоні красномовно свідчить його статистика: окрім прогнозованої переваги у володінні м’ячем ( 63% – 37%), підопічні все ще Рональда Кумана (під яким крісло вже сильно хитається) завдали 11 ударів у бік воріт суперників, з них 3 – у їхню площину. У “Динамо” ці показники складають, відповідно, 3 і , знову ж таки, сумний “0”. Чи можна за такої атакувальної спроможності на щось розраховувати? Зіркові форварди ж “Барси” (Депай, Фаті), хоч і намагалися щосили вразити ворота суперників, теж залишилися ні з чим – єдиний у матчі гол на 36 хв. забив захисник – нев’янучий Піке, котрий вчасно відгукнувся на верхову передачу Альби з кута карного майданчика. “Звичайно, я не задоволений. Ні рахунком, ні першим таймом. Але те, як грали в другому таймі, мені сподобалося. Могли досягти більшого. Наші гравці повинні розуміти, що це високий рівень, на який нам потрібно піднятися. Чому “Динамо” і “Шахтар” не забивають в Лізі чемпіонів? Наш рівень чемпіонату нижчий, ніж цей турнір. Коли граєш з такими командами, розумієш, що нам ще працювати і працювати”, – так підсумував матч Мірча Луческу.





Те, що нам “потрібно піднятися”, чуємо вже віддавна. Лише в 1997 і 1999 роках, за керівництва Валерія Лобановського, вдалося продемонструвати гонористим іспанцям, що секрети футбольної гри відомі не лише їм. Ті 3:0 з “Барселоною” в Києві та 4:0 у Каталонії, а також перемога над “Реалом” у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 1999 р. (1:1, 2:0, бенефіс А.Шевченка) згадуються донині.

Згадуються, мабуть, тому, що практично більше нічого згадати…