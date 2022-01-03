Капітально відремонтувати доріжки, закупити нові катамарани, атракціони, облаштувати освітлення, дві зони барбекю, кімнати матері і дитини, висадити нові дерева та кущі, встановити камери відеоспостереження.

Усе це та ще багато інших робіт і заходів планують провести у тернопільських парках у 2022-2024 роках. Детальніше вони відображені у «Програмі розвитку парків на 2022-2024 роки». Цю програму депутати затвердили на сесії у грудні 2021 року.

У програмі зазначається, що зараз маємо зношені атракціони і катамарани, застарілу матеріально-технічну базу для обслуговування парків, низький рівень забезпечення нормативною кількістю зелених насаджень на одного жителя громади, неналежний стан діючих споруд відпочинку на території парків. Тому Програма спрямована на створення на території парків сучасної інфраструктури відпочинку та дозвілля: будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів та елементів комфорту, надійне функціонування зовнішнього освітлення парків, забезпечення збалансованого розвитку природних територій, підвищення комфортності відпочинку жителів громади.

У місті є п’ять парків і по чотирьох з них передбачені певні роботи та заходи. У парку імені Тараса Шевченка планують відремонтувати підпірні стінки острівця «Чайка» та від Надставної церкви до готелю «Тернопіль», замінити покриття пірсу на «Циганці», відремонтувати доріжки від пам’ятника Бандері до озера, навколо Літньої естради та від неї до набережної, від фонтану до острівця «Чайка», замінити покриття на острівці «Чайка», висадити там декоративні дерева і кущі та облаштувати атракціони.

У Старому парку планують облаштувати архітектурно-меморіальний комплекс з символічною могилою та провести благоустрій прилеглої території, відремонтувати освітлення, встановити дитячий майданчик.

У парку «Національного відродження» заплановано капітально відремонтувати пішохідні доріжки та освітлення на Горіховій алеї, Липовій Алеї, біля атракціонів, а також доріжки на алеї «Кам’яна», «Над яром». Планують встановити майданчик для скейтбордів, спеціалізований майданчик для вигулу собак, облаштувати дитячу фотозону з героями мультфільмів.

У парку «Топільче» передбачено зробити освітлення в районі Козацького острова, від будівлі «Нептун» до Центральної алеї, від підвісного моста до Надставної церкви. Також заплановано капітально відремонутвати доріжки від Центральної алеї до території атракціонів, від центральної алеї до підвісного моста, від центральної алеї до вулиці Живова, біля зоокутка. Окрім цього, необхідно відремонтувати мости та підпірні стінки біля входу у парк.

Заплановані роботи розділені на три роки. Чи будуть вони всі виконані залежить від фінансування Програми, тобто від того скільки коштів на розвиток парків буде передбачено у бюджеті громади. Крім того, обсяг фінансування програми буде щороку уточнюватися.

У бюджеті на 2022 рік передбачені кошти на наступне: придбання техніки і обладнання довгострокового призначення – 400 тисяч гривень; придбання зелених насаджень – 300 тисяч гривень; капітальний ремонт пішохідної доріжки від підвісного моста до центральної алеї парку «Топільче» – 800 тисяч гривень; капітальний ремонт підпірних стінок при вході у парк «Топільче» зі сторони Надставної церкви – 300 тисяч гривень; капітальний ремонт внутрішньої підпірної стінки острова «Чайка» в парку імені Тараса Шевченка – 1 мільйон гривень; капітальний ремонт освітлення території атракціонів в парку «Національного відродження» – 500 тисяч гривень.