Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні відреагував відмовою на апеляцію рашистських футбольних клубів стосовно дискваліфікації у європейських клубних турнірах. Проти рішення УЄФА намагалися боротися московське “Динамо”, ЦСКА, “Зеніт” та “Сочі”. У CAS не знайшли підстав для зміни рішення найвищого футбольного органу Європи щодо клубів із московських боліт. Мабуть, справді на часі вже серйозно подумати про перехід під егіду AFC – Азійську футбольну конфедерацію? Вона й за менталітетом ніби ближче…

Відомий російський тренер Борис Ігнатьєв, який має досвід роботи в київському “Динамо” (в тренерському штабі Юрія Сьоміна) висловив думку, що українські футболісти більш кваліфіковані, ніж російські: “Принаймні так було в той час, коли я з Сьоміним працював у “Динамо”. Ми бачили, що там гравці вищі за рівнем підготовки, ніж наші (російські – І.Д.). Все впирається в тренувальний процес – потрібно детально вникати в кількість тренувального часу, ставити завдання, розуміти, навіщо ми тренуємося. З цим у російських команд проблеми. Вони особливо загострилися зараз, коли російські клуби усунені від міжнародних матчів”.

У футболі таке трапляється: достатньо якійсь команді переконливо обіграти іншу, як керівництво останньої одразу ж запалюється бажанням переманити до себе тренера переможців – щоб навчив, як уникати принизливих поразок, а за нагоди – й “дати по зубах” іншим суперникам. У матчах групового турніру Ліги націй збірна України двічі розгромила команду Вірменії- – 3:0 і 5:0. Для керівництва вірменського футболу це стало вирішальним аргументом на користь того, щоб запросити на посаду головного коуча Олександра Петракова – тим більше що він нині опинився в статусі безробітного після відставки з поста головного тренера збірної України (не пригадую, чи висловили йому подяку за виконану роботу, чи обійшлися без неї). Під керівництвом Петракова збірна України провела 15 матчів: 6 перемог, 7 нічиїх та 2 поразки. У кваліфікації до Євро-2024 збірна Вірменії виступатиме в одній групі з командами Хорватії, Уельсу, Туреччини та Латвії.

Другого вересня 2011 року збірна України під керівництвом Олега Блохіна провела товариський матч проти команди Уругваю в Харкові. Українці двічі лідирували в рахунку, але зрештою поступилися – 2:3. У тому матчі можна було побачити й зовсім юного Михайла Мудрика. Він із командою дітей виводив збірну Уругваю на поле перед стартом матчу. На фото він стоїть перед Едінсоном Кавані. Тоді для зіркового уругвайця Михайло був хлопчаком, який дивився на нього захопленими очима, а нині їхній статус зрівнявся – навіть, можна сказати, з деякою перевагою українця: уругваєць у свої 35 років знайшов пристановище у “Валенсії”, а наш хлопець є гравцем більш рейтингового “Челсі”, куди перейшов, побивши трансферний рекорд для українських футболістів. Вчора він зовсім непогано дебютував у матчі проти “Ліверпуля”: вийшовши на заміну в другому таймі, загострив гру, вдало взаємодіяв з партнерами і мав хорошу нагоду, щоб відзначитися – не вистачило сантиметрів…

Лідер київського “Динамо” Віктор Циганков став гравцем іспанської “Жирони”. Контракт 25-річного українця розрахований до 2027 року. Спершу планувалося, що хавбек приєднається до нового клубу влітку на правах вільного агента після закінчення контракту з “Динамо”. Проте “Жирона” висловила намір отримати Циганкова вже в січні. “Динамо” отримає компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро та 50% від можливого майбутнього продажу гравця. В той же час його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється в 22 млн євро. Пригадується, влітку у переговорах “Динамо” з тією ж “Жироною” фігурувала сума 10 млн євро – Ігор Суркіс перехитрував самого себе? Сам Циганков так оцінив свій трансфер: “Чому “Жирона”? Тому що мене хотіли бачити тут (напевно, пам’ятають гол у ворота збірної Іспанії в матчі Ліги націй 13 жовтня 2020 р. – І.Д.) . La Liga – один із найкращих чемпіонатів у світі.. Я був присутній на двох останніх матчах, мені сподобався їхній стиль футболу і сподіваюся, що гратиму тут добре”.