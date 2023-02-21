Банк одягу запрацював у Тернопільській міській організації Червоного Хреста України. Тут люди можуть безкоштовно отримати необхідні речі.

Тернополянка Галина Зюбар гуманітарну допомогу отримує вперше. Жінка каже: для неї така підтримка необхідна.

«Пенсії не вистачає, щоб купувати нові речі. А тут нам дали зимове взуття та деякі весняні речі. Вдячні благодійникам, як допомагають у такий непростий час».

Як повідомили у Тернопільській міській організації Червоного Хреста України, банк одягу працює у понеділок і п’ятницю.

«У нас знову працює банк одягу, де люди можуть підібрати собі необхідні речі. Банк одягу працює у понеділок з 9:00 до 13:00, у п’ятницю з 9:00 до 15:00. У разі отримання гуманітарної допомоги у понеділок час видачі речей може бути скорочений. Також нагадуємо, що в організації працює «Пункт прокату» засобів реабілітації, який реалізований завдяки програмі BraVo».

Скористатися допомогою Червоного Хреста можуть малозабезпечені жителі краю.