“Бандери й…ні”: переселенка з Донецька обурилася цінами на західній Україні. ВІДЕО

Переселенка з Донецькою пропискою записала відео, де у зневажливій формі висловилася про Львів та Захід України.

Відео опублікували у Telegram-каналі “Львів’яни”.

На відео дівчина розповідає, що начебто перебуваючи в Європі, захотіла зняти житло в Україні в містах, де не ведуться бойові дії, пише Варта.

Однак була вражена цінами — 1000 доларів за місяць оренди квартири у Львові, Івано-Франківську, Закарпатті.

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“Західна Україна наживається на таких як ми, біженцях”, — йдеться у відео, що супроводжується нецензурними епітетами.

Дівчина додала, що окрім цін, неможливо зняти житло з «донецькою пропискою» і поскаржилася, що краще платитиме гроші в Європі ніж мешканцям західних областей.

Наразі невідоме ім’я авторки відео.

У мережі однак, крім обурення висловами дівчини, в коментарях виникла жвава дискусія щодо цін на нерухомість на Заході України.