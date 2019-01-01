“Бандера вчив українців обирати свободу, щоб мати достаток і хліб”, – звернення Сергія Надала

01/01/2019 Розмір тексту:

Звернення міського голови Тернополя з нагоди 110-ої річниці від Дня народження Степана Бандери.

Шановні тернополяни! Українці!

Сьогодні ми відзначаємо 110-у річницю від Дня народження Степана Бандери. Героя України, який для кожного патріота є уособленням усього руху за незалежність ХХ-го століття.

Щиро вітаю всіх нас з цією віховою подією в історії України.

«Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав», – говорив провідник. Ці слова надихали вояків УПА та ОУН, дисидентів 60-70-х років, усіх нас, хто виходив на мітинги за Незалежність у Тернополі та інших містах України.

Бандера вчив українців обирати свободу, щоб мати достаток і хліб.

Ця наука рухала нами під час Революції Гідності, коли тернопільська громада першою в Україні відкрито підтримала український народ, що обрав свободу.

Ми обрали свободу, коли разом підтримували нашу армію, коли йшли добровольцями, коли змінювали Україну всупереч волі ворогів.

Сьогодні виповнилася мрія Бандери, коли на заклик «Слава Україні!», – мільйони відповідають: «Героям слава»!

І 2019 рік оголошений у Тернополі роком Степана Бандери! Це є краща шана нашого покоління Степану Бандері та всім, хто боровся і бореться за незалежну вільну Україну.

Нація, яка поважає своїх героїв, має майбутнє. Ми віддаємо честь Бандері та мільйонам його послідовників.

Слава Україні!

З повагою, міський голова Тернополя Сергій Надал