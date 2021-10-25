Банда на банду: у Тернополі юнак поранив ножем удвічі старшого чоловіка

Інцидент трапився ввечері 23 жовтня у Тернополі на проспекті Степана Бандери. Суперечка між двома незнайомими компаніями завершилася викликом медиків та поліції.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа нанесла ножове поранення 47-річному тернополянину. На виклик виїхала слідчо-оперативна група.

Як встановили поліцейські, тілесні ушкодження чоловік отримав під час бійки, яка виникла між двома компаніями. Один із її учасників витягнув ніж та спричинив поранення потерпілому. Що стало причиною конфлікту та усі обставини події, правоохоронці з’ясовують.

У постраждалого медики діагностували різані непроникаючі рани передпліччя та обличчя. Особу зловмисника, який заподіяв ножове поранення, правоохоронці встановили. Ним виявився 18-річний тернополянин.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до одного року виправних робіт.

Триває досудове розслідування.