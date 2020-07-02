Служба безпеки України викрила групу ділків, яка займалася незаконною вирубкою дерев цінних порід у промислових масштабах.

У фігурантів вилучено понад 50 кубічних метрів зрізаної деревини та техніку для її зрубу і транспортування.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

За версією слідства, нелегальний бізнес налагодили декілька мешканців Тернопільської області. Вирубку дерев вони здійснювали на території лісонасаджень, які перебувають у комунальній власності. Нелегально зрізану лісосировину ділки збували комерсантам.

За оцінками експертів, лише на двох, задокументованих правоохоронцями ділянках, фігуранти завдали збитків екосистемі регіону на майже мільйон гривень.

Наразі двом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

На техніку фігурантів рішенням суду накладено арешт.

Викриття і документування протиправної діяльності проводилося спільно з поліцією та екологічною інспекцією під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.