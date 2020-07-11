Зловмиснику, який чинив протиправне на території Підволочиського району загрожує збільшення тюремного строку.

Відбуваючи покарання в місці позбавлення волі 28-річний уродженець Волинської області зізнався у скоєнні злочину.

Підозрюваний розповів, що він причетний до викрадення грошових коштів з житлового будинку, що в Скалаті. Крадій віджав металопластикове вікно та викрав готівку, а саме 300 євро та 170 американських доларів.

Працівники Підволочиського відділу поліції інкримінують зловмиснику частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України.