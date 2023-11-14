Балаяж – що це? Все про цю техніку фарбування волосся

Технік освітлення з кожним роком стає дедалі більше. Однак однією з найпопулярніших уже багато років залишається балаяж. Це вид фарбування волосся, при якому пасма виглядають так, ніби природно вигоріли на сонці.

Кому підходить балаяж

Ця техніка фарбування з’явилася ще в сімдесяті роки минулого сторіччя у Франції. Стилісти стали робити це освітлення популярним актрисам, а жінки з усього світу почали наслідувати своїх кумирів. Так тренд на «сонячне» освітлення швидко набрав популярності. І вже понад п’ятдесят років не втрачає її. Багато в чому завдяки своїй універсальності.

Внаслідок того, що освітлені пасма виглядають дуже природно, навіть на темно-каштанових відтінках балаяж буде доречним. До того ж тонування після освітлення можна зробити в будь-який тон.

Така техніка фарбування особливо популярна серед блондинок. Як правило, вона виглядає на світлих пасмах дуже натурально. При цьому дозволяє розставити кольорові акценти в образі. Балаяж люблять і брюнетки! Дівчатам із темним волоссям вона надає можливість створити розтяжку кольору від темного до світлішого. Образ виходить грайливим та яскравим. Волосся ніби переливається на сонці, навіть якщо ви знаходитесь у приміщенні.

Балаяж підходить для різних типів волосся. Його однаково успішно можна зробити як на прямих тонких, так і на пористих кучерявих пасмах. Цікавить фарбування волосся в Києві? Завітайте на https://fastline.studio/services/coloring/ – це сайт салону краси Fast Line Studio. Зверніть увагу: при записі на процедури онлайн ви отримуєте знижку на 10%!

Які проблеми вирішує балаяж?

Стилісти підкреслюють: володарки сивого волосся можуть також робити балаяж. Річ у тому, що класичне фарбування в такому разі може дати непередбачуваний результат через дуже пористу структуру волосся, а балаяж зачіпає лише окремі пасма. Тому сюрпризів від фарбування чекати непотрібно. Крім того, легкі відблиски вигідно урізноманітнять сивину.

Проте особливо цю техніку фарбування оцінять ті, кому бракує обсягу зачіски. Після освітлення та тонування вона візуально стане пишнішою, тому що відблиски на волоссі додадуть відтінку глибини.

З кожним роком з’являються все доскональніші та безпечніші формули освітлювачів та засобів для тонування. Тому тим, хто хоче зробити красиві переливи, але не бажає сильно травмувати волосся, складно знайти найкращий варіант.

Як виконується фарбування балаяж

Взагалі балаяж вважається одним із різновидів мелірування. Адже освітлювач наноситься, по-перше, на окремі пасма. По-друге, лише на їхню поверхню. Щоб локони не заплуталися, їх відокремлюють один від одного фольгою. При цьому, на відміну від мелірування, у такому випадку волосся не загортають у фольгу.

Коріння волосся зазвичай залишається недоторканим. Це дозволяє робити балаяж не частіше ніж раз на три-чотири місяці, тому що немає потреби фарбувати ділянки, що відросли. Зазвичай, весь процес займає від двох до п’яти годин. Поки ви фарбуєте волосся, можна паралельно зробити манікюр та педикюр. Такі опції пропонують салони краси Fast Line Studio. Зверніть увагу на пропозицію «Жіночі сети». Це дуже зручно та приємно!

Балаяж – щадна процедура для волосся. Однак вона вимагає професіоналізму під час виконання. Тому, якщо ви хочете зробити нову зачіску, краще зверніться в салон до грамотного стиліста, попередньо вивчивши рекомендації та відгуки. На балаяж ціна буде залежати безпосередньо від довжини волосся. Як відомо, подібне фарбування – один із найбільш гармонійних та ненав’язливих способів освітлення волосся. Техніка балаяж створює кольорові переливи, що змушують пасма заграти по-новому.