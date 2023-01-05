Він – російський шовініст, терорист і визнаний нідерландським судом злочинець. І, складається враження, всі ці “почесні титули” не створюють йому жодного душевного дискомфорту.

Власне, комфорту в обивательському розумінні він, здається, й не прагне і можна навіть зробити висновок: де найгарячіша точка протистояння Росії та України – там можна його очікувати. При цьому його, здається, не дуже лякає і не бентежить той факт, що Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України гарантувало виплату $100 тис. за передачу його, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Він сам підсміюється над цим у телепрограмах своєю не надто приємною посмішкою – чи то справді впевнений у своїй невловимості та невразливості, чи демонструє добре натреновану “показушну” браваду.

Бачити його в наручниках у залі суду не є мрією лише нас, українців, яким він добряче допік у 2014 р, коли більш ніж активно долучився до появи на території України злоякісної ДНР (деякий час навіть тішився титулом міністра оборони цього псевдодержавного утворення) – порівняно недавно окружний суд нідерландської Гааги визнав Гіркіна і кількох підлеглих йому бойовиків винними у збитті малазійського авіалайнера МН17 на сході Донецької обл. 17 липня 2014 р , засудив їх до довічного ув’язнення і доручив забезпечити їхній арешт (цікаво, кому доручив і в який спосіб ця процедура, на думку шановного суду в Гаазі, повинна бути здійснена? – І.Д.). Якщо ж практична частина вердикту нідерландської Феміди наразі видається доволі непевною в плані її реального виконання, то обіцяні ГУР $100 тис. – сума достатньо вагома, щоб багато хто в Україні задався метою якнайшвидше отримати її. Причому отримати не просто як нагороду мисливцеві на людину, а з усвідомленням чесно виконаного обов’язку перед Україною – “господин” Гіркін (Стрєлков) уже заслужив декілька довічних вироків, а під час одного з телевізійних виступів від нього довелося почути, що в Україні на нього може чекати лише зашморг. Додам – теж цілком заслужений.

І все ж, хоча це й доволі дивно, нинішні виступи Гіркіна в соцмережах, в яких він дає вбивчі, подеколи просто знущальні характеристики політичному і військовому керівництву Росії, думається, становлять певний інтерес для доволі численної української аудиторії. І є для неї своєрідним бальзамом на душу (щоправда, з гадючої пащеки). Явно відчувається, що він (і ті, хто стоять у нього за спиною і стимулюють його сміливість) не залишають каменя на камені від насаджуваної Кремлем ідеї про одностайність “русского народа в священной войне против нацизма”. Ворог мого ворога зовсім не обов’язково повинен бути моїм другом, і регулярне обпльовування Гіркіним Шойгу, Герасімова, майже прямим текстом – Путіна, а також те, що він викликав на теледебати не менш одіозного за себе В.Соловйова, не означає для нього можливості вільно пройтися Хрещатиком (тим більше – гайнути у зовсім весняний нині Амстердам, який не дуже далеко від Гааги).

Зрозуміло, Гіркін виступає в тих своїх філіппіках (гнівні викривальні промови – І.Д.) зовсім не симпатиком України – його передусім обурюють непрофесійність, некомпетентність, неповороткість російської військово-політичної еліти в досягненні тих цілей, які він всеціло підтримує. І пояснюючи, чому відбувається саме так, а не так, як йому хотілося б, Гіркін мимоволі змушений (нехай і крізь зуби) визнати значно зрослий рівень ЗСУ, починаючи від рядових бійців і до найвищої командної ланки. Це його не тішить; затятий українофоб таким і залишається (у нього майже кожне друге речення – “эта так называемая Украина”), але для нас, українців, важливим є інше: щось таки рипить (скрипить, скрегоче) в середовищі російської політичної, військової та “ефесбешної” еліти. І хоча рипіння та скрегіт – це звуки, які зазвичай дратують слух, ми були б не проти, щоб вони чимдалі посилювалися і призвели, врешті-решт, до розвалу чи хоча б максимального ослаблення того потворного імперського утворення, яке більш як три з половиною століття заважало нам жити, а від лютого минулого року поставило собі за мету оте життя в нас взагалі відібрати…