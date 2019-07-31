Відкриття багатофункціональної актової зали відбулося нещодавно у Старовишнівецькій школі. На святі побувало чимало місцевих жителів. Вітали там і гостей.

Урочисту церемонію перерізання червоної стрічки під час цього дійства очолили: заступник голови Вишнівецької ОТГ із питань діяльності виконавчих органів Юлія Цимбалюк, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Марія Погранична, заступник виконавчого директора програми “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) Юлія Єсмуханова.

У залі планують проводити різні заходи і навіть сесії

Жителі громади і гості таку значну подію зустріли оплесками та щирими усмішками. Адже оновлена актова зала вразила кожного присутнього своєю красою, сучасним освітленням, сценою тощо. Тепер тут можна проводити культурно-громадські заходи найрізноманітнішого спектру: наради, концерти, тренінги і не тільки. Настоятель Свято-Троїцького храму протоієрей отець Ігор Поцерківський звершив чин освячення зали, благословивши його на щасливу і корисну діяльність.

– Душа і тіло сьогодні радіє, коли стоїмо в цій залі! І в думках своїх викликаємо неначе апостоли на горі Фавор перед Господом: «Як добре ж нам тут бути!», – каже він. – Так, праці і коштів тут прикладено багато. І з ласки Божої знайшлися люди, що добре і щиро, чесно та віддано сприяють позитивним змінам і благоустрою нашої громади. Це складно, але й Царство Боже здобувається великими зусиллями і трудом, як і все у нашому земному житті.

На думку Юлії Цимбалюк, завдяки реконструкції, що відбулася у Старовишнівецькій школі, вдалося вирішити нагальну проблему забезпечення громади якісним приміщенням для різних масових заходів.

– Добре, що в України і нашої Вишнівецької ОТГ є така щира і тісна співпраця з американськими та європейськими друзями і партнерами, – каже пані Цимбалюк. – Я щаслива і вдячна бути присутньою на цьому святі! Тут і для дорослих, і для дітей зробили всі зручності. Плануємо, що і наступну сесію Вишнівецької ОТГ проведемо саме у Старовишнівецькій школі.

Експерт пригадав колишній стан актової зали – бруд, холод і руїну

Завдяки програмі DOBRE у Вишнівецькій громаді вже реалізували низку проектів. Наприклад, нещодавно встановили 4 дитячих ігрових майданчики на території сіл Старий Вишнівець, Бутин, Бодаки, а також в смт Вишнівець. Окрім того, є чимало запланованих проектів. Зокрема, у громаді мріють про встановлення вуличних спортивних тренажерів тощо. Юлія Єсмуханова була приємно вражена красивим відкриттям і якісними змінами, що сталися у Вишнівецькій громаді завдяки самовідданій праці представників місцевої влади і звичайних громадян.

– Ви всі разом зробили безумовно сильний крок до зміцнення добробуту громади, – каже вона. – А в планах – грандіозне переобладнання інфраструктури інших шкіл. Це, у свою чергу, ще більше підвищить рівень освіти.

Натомість регіональний менеджер програми USAID DOBRE у Західній Україні Дмитро Коваль у вітальному слові зробив інші акценти. Він пригадав колишній стан актової зали, коли там панували бруд, холод і руїна.

– Сьогодні тут ідеальні умови, в яких ще краще будуть проявлятися таланти учнів, активніше проходитимуть навчання і робота, прийматимуть важливі і доленосні рішення, – наголошує експерт. – Бажаю, щоб ця зала вам достойно служила чимало років, а ви цінували і берегли все у належному стані.

Заступник директора Старовишнівецької школи Леся Головатюк від ім’я директора школи Ілони Миндзар, педагогічного, учнівського і батьківського колективів висловила щиру вдячність селищному голові Володимиру Кравцю, Юлії Цимбалюк, Марії Пограничній, Сергію Волохатому, представникам програми DOBRE, а також технічному персоналу школи за той максимум докладених сил і коштів, щоб реконструкція актової зали нарешті відбулася.

До речі, завершилися урочистості презентацією етапів становлення, здобутків, економічного, культурного і підприємницького потенціалу Вишнівецької ОТГ. Відбувся і концерт учнівських творчих колективів, які виконали ряд запальних танців під гаслом: «DOBRE – це кльово, DOBRE – це клас, DOBRE – завжди підтримує нас…».

Василь Левенець