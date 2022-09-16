Операція «Зброя» триває на Тернопільщині.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. У жителів краю вилучають небезпечні предмети та боєприпаси, які люди привезли з війни.

«Сьогодні багато зброї на руках. Операція «Зброя» проводиться далі поліцією. Ми вилучаємо досить багато різної зброї у людей, які не мали б її утримувати. Звертаюся до всіх у випадку виявлення небезпечних предметів, зброї, боєприпасів. Будь-ласка телефонуйте до поліції. Не доторкайтеся, не дозволяйте людям брати ці речі, щоб убезпечити себе, своїх близьких, своїх дітей», – зазначив Олександр Богомол.

Жителів Тернопільщини, які зберігають у себе зброю, закликають передати її правоохоронцям. Таким чином можна уникнути кримінальної відповідальності.