Багато сонця і тепла: на Тернопільщині передбачають справжню літню погоду

Справжню літню погоду передбачають цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, температурні показники підвищуватимуться до 30 градусів тепла. Дощі в регіоні малоймовірні.

До середини червня на Тернопільщині обіцяють багато сонця і тепла. А далі до краю прийде хвиля похолодання.

«9-го червня в Україні очікується багато сонячної погоди. Дощі малоймовірні. Вітер очікується завтра південно-східний, помірний, можливі сильніші пориви у західних областях. Юне літо підштовхує нас до спеки, у четвер температура повітря передбачається в Україні +25 +30 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода першої половини червня на Тернопільщині буде сонячною та з помірним теплом. Втім, періодичні атмосферні фронти сприятимуть локальним опадам та невеликому зниженню температурних показників.