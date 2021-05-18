Багато років сіяла добре і вічне: у Тернополі померла вчителька молодших класів

Передчасно відійшла у вічність вчителька молодших класів тернопільської ЗОШ №27 Галина Володимирівна Хоменко.

Про важку втрату повідомляють на сторінці навчального закладу у ФБ.

“Тяжкої, непоправної втрати зазнали рідні, друзі, колеги, учні, батьки. Пішла з життя Вчитель з великої літери. Протягом багатьох років вона сіяла добре і вічне в душу кожної дитини. Життя Галини Володимирівни обірвалося у розквіті сил і творчих планів.

На жаль, словами важко загоїти на серці страшну рану від втрати рідної людини. Педагогічний колектив висловлює найщиріші співчуття рідним з приводу тяжкої втрати. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Царство Небесне і Вічна пам’ять”, – ідеться у дописі.