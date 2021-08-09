Багато потерпілих: на Тернопільщині автомобіль зіткнувся з бусом, у якому молодь їхала в Карпати. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася у понеділок, 9 серпня, близько 10 години ранку на виїзді з села Дарахів у напрямку села Хмелівка Микулинецької селищної громади Тернопільського району.

За попередніми даними, водій автомобіля марки «Skoda Octavia» не впорався з керуванням на повороті та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом «Mercedes-Benz». У результаті ДТП тілесні ушкодження отримав водій іномарки. Рятувальники розрізали автівку, щоб дістати звідти чоловіка. Його доправили до лікарні.

У мікроавтобусі перебувала компанія молодих людей, віком 16 – 20 років, котрі прямували на відпочинок в Карпати. Попередньо відомо, що за медичною допомогою звернулося шестеро пасажирів мікроавтобуса та водій.

На місці події працюють поліцейські та встановлюють обставини аварії.