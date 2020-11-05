За минулу добу в Україні зареєстровано сім летальних випадків внаслідок ускладнень від COVID-19.

Померли двоє тернополянин (68 і 78 років), 71-річний мешканець села Клювинці Гусятинськго району, 69-річна жителька Гримайлова, 82-річний мешканець села Переходи Чортківського району, 59-річний житель села Базаринці Збаразького району та 49-річна жінка із села Зубів, що на Теребовлянщині.

Загалом за добу підтверджено 158 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

59 р. Збаразький район с. Базаринці, жінка 49 р. Теребовлянський район с. Зубів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (39 осіб)

Бережанський район (14 осіб):

• м. Бережани – 7

• с. Нараїв – 4

• с. Демня – 1

• с. Котів – 1

• с. Саранчуки – 1

Борщівський район (2 особи):

• с. Гермаківка – 1

• с. Боришківці – 1

Бучацький район (3 особи):

• м. Бучач – 3

Гусятинський район (12 осіб):

• смт Гусятин – 4

• смт Гримайлів – 1

• с. Городниця – 1

• с. Котівка – 2

• м. Копичинці – 1

• с. Сухостав – 1

• с. Круголець – 1

• с. Васильківці – 1

Заліщицький район (1 особа):

• смт Товсте – 1

Збаразький район (6 осіб):

• м. Збараж – 4

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Травневе – 1

Зборівський район (2 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

Козівський район (2 особи):

• с. Дмухівці – 1

• с. Теофіпілка – 1

Кременецький район (11 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 1

• с. Горинка – 1

• с. Іква – 1

• с. Бонівка – 2

• с. Жолоби – 1

• с. Башуки – 1

Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1



Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 1

• сел. Коропець – 2

• с. Красіїв – 1



Підволочиський район (23 особи):

• смт Підволочиськ – 5

• м. Скалат – 8

• с. Зарубинці – 2

• с. Новосілка – 2

• с. Криве – 2

• с. Кам’янки – 1

• с. Оріховець – 1

• с. Мислове – 1

• с. Городниця – 1

Підгаєцький район (7 осіб):

• м. Підгайці – 2

• с. Старе Місто – 1

• с. Угринів – 2

• с. Мужилів – 1

• с. Голендра – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Кобиловолоки – 1

Тернопільський район (12 осіб):

• с. Петриків – 2

• с. Великі Гаї – 4

• с. Прошова – 1

• с. Баворів – 1

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Дичків – 1

• с. Біла – 1



Чортківський район (12 осіб):

• м. Чортків – 7

• с. Біла – 1

• смт Заводське – 1

• с. Антонів – 1

• с. Колиндяни – 1

• с. Сосулівка – 1

Шумський район (6 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Мізюринці – 1

• с. Биківці – 2

• с. Тилявка – 1