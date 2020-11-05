За минулу добу в Україні зареєстровано сім летальних випадків внаслідок ускладнень від COVID-19.
Померли двоє тернополянин (68 і 78 років), 71-річний мешканець села Клювинці Гусятинськго району, 69-річна жителька Гримайлова, 82-річний мешканець села Переходи Чортківського району, 59-річний житель села Базаринці Збаразького району та 49-річна жінка із села Зубів, що на Теребовлянщині.
Загалом за добу підтверджено 158 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
59 р. Збаразький район с. Базаринці, жінка 49 р. Теребовлянський район с. Зубів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (39 осіб)
Бережанський район (14 осіб):
• м. Бережани – 7
• с. Нараїв – 4
• с. Демня – 1
• с. Котів – 1
• с. Саранчуки – 1
Борщівський район (2 особи):
• с. Гермаківка – 1
• с. Боришківці – 1
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 3
Гусятинський район (12 осіб):
• смт Гусятин – 4
• смт Гримайлів – 1
• с. Городниця – 1
• с. Котівка – 2
• м. Копичинці – 1
• с. Сухостав – 1
• с. Круголець – 1
• с. Васильківці – 1
Заліщицький район (1 особа):
• смт Товсте – 1
Збаразький район (6 осіб):
• м. Збараж – 4
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Травневе – 1
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
Козівський район (2 особи):
• с. Дмухівці – 1
• с. Теофіпілка – 1
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 1
• с. Горинка – 1
• с. Іква – 1
• с. Бонівка – 2
• с. Жолоби – 1
• с. Башуки – 1
Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 2
• с. Красіїв – 1
Підволочиський район (23 особи):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 8
• с. Зарубинці – 2
• с. Новосілка – 2
• с. Криве – 2
• с. Кам’янки – 1
• с. Оріховець – 1
• с. Мислове – 1
• с. Городниця – 1
Підгаєцький район (7 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Старе Місто – 1
• с. Угринів – 2
• с. Мужилів – 1
• с. Голендра – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Кобиловолоки – 1
Тернопільський район (12 осіб):
• с. Петриків – 2
• с. Великі Гаї – 4
• с. Прошова – 1
• с. Баворів – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Дичків – 1
• с. Біла – 1
Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Біла – 1
• смт Заводське – 1
• с. Антонів – 1
• с. Колиндяни – 1
• с. Сосулівка – 1
Шумський район (6 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Мізюринці – 1
• с. Биківці – 2
• с. Тилявка – 1
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