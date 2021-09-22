Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксували минулої доби на Тернопільщині.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
Померли:
– чоловік 75 р., Чортківский район;
– чоловік 76 р., Тернопільський район;
– чоловік 67 р., Тернопільський район;
– чоловік 81 р., м. Тернопіль;
– жінка 71 р., Тернопільський район;
– жінка 66 р., Чортківський район;
– жінка 80 р., м. Тернопіль.
Загалом протягом доби зареєстровано 145 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 67 людей.
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