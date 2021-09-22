Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксували минулої доби на Тернопільщині.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Померли:

– чоловік 75 р., Чортківский район;

– чоловік 76 р., Тернопільський район;

– чоловік 67 р., Тернопільський район;

– чоловік 81 р., м. Тернопіль;

– жінка 71 р., Тернопільський район;

– жінка 66 р., Чортківський район;

– жінка 80 р., м. Тернопіль.

Загалом протягом доби зареєстровано 145 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 67 людей.