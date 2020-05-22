“Погрожував зірвати бомбу”: у Тернополі конфліктного клієнта банку довелося втихомирювати численним поліцейським.

Про значну кількість автомобілів поліції біля “Ощадбанку” на вул. Миру 21 травня близько 18.00 редакцію Терміново повідомив читач Андрій, який згодом надіслав на електронну адресу фото з місця події.

За словами тернополянина, жителі прилеглих будинків думали, що була спроба пограбування банку. У поліції журналістці Терміново повідомили, що насправді чимало правоохоронців оперативно прибуло до фінустанови через конфліктного відвідувача.

– Виникло непорозуміння між клієнтом і працівниками банку, – повідомив начальник відділу комунікації поліції в Тернопільській області Сергій Крета. – Він їм погрожував, казав що підірве банк, має бомбу. Оскільки була загроза вибуху, тому було так багато поліції. Але насправді той чоловік нічого з собою не мав. Його затримали і доставили у міський відділ поліції для встановлення особи і з’ясування всіх обставин цього інциденту.