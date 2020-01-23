Сьогодні близько 18-ї години на вулицях Грушевського і Тарнавського озброєні правоохоронці затримали невідомих чоловіків.
Як повідомляє інтернет-видання Тернополяни, затриманих підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Вочевидь, їх спіймали під час збуту заборонених речовин. Наразі порушники перебувають в руках поліцейських.
На вулицях Тернополя, де проводили операцію із затримання, перебуває декілька поліцейських авто та багато співробітників правоохоронних органів.
Про деталі затримання – згодом.