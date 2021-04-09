“Багато хворих на апаратах, не встають і не ходять”: що коїться у лікарні швидкої допомоги. ВІДЕО

Міський голова Тернополя Сергій Надал опублікував на своїй сторінці у ФБ відео з лікарні швидкої допомоги, яку перепрофілювали у госпіталь для хворих на COVID-19.

“На цьому відео – кадри з інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги Тернополя. Будь ласка, будьте обережними та відповідальними! Бережіть себе і своїх рідних!” – написав міський голова.

Як розповідають медики, зараз спостерігається великий наплив хворих. Багато з них – у важкому стані, котрі потребують респіраторної підтримки. Усі кисневі точки зайняті.

Важко й медичним працівникам, яким доводиться перебувати у захисних костюмах по 12 годин на добу. Відтак, медики закликають тернополян берегти себе і своїйх рідних.