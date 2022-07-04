“Бачила, як розстрілюють за думки”: вчителька з Маріуполя у Тернополі веде щоденник про війну. ВІДЕО

Жителька Маріуполя Наталія Коломоєць переїхала до Тернополя три місяці тому. Вона педагогиня. Зараз жінка без роботи. Вона каже, хоче працевлаштуватися за фахом.

Жінка розповідає, до війни працювала вчителькою в одному з навчальних закладів Маріуполя. Там викладала історію та право. Днями прийшла, щоб поцікавитися, чи є вакансія в 2 школі Тернополя, повідомляє Суспільне.

“Маю досвід 25 років стажу, вищу категорію. Хочу знайти роботу в Тернополі. Бажаю бути корисною, мати гроші, підтримувати свою родину”, – каже жінка.

Директорка 2 школи Інна Іванюк розповіла, що наразі в школі немає вільних вакансій. Яка ситуація буде на початку навчального року – не знає.

“Деякі вчителі виїхали за кордон, не знаю, як доля їх складеться. Чи залишаться там, чи повернуться, чи будуть в мене вакансії”, – розповіла Іванюк.

Наталія каже, через бойові дії не встигла звільнитися з роботи та забрати документи з школи в Маріуполі, в якій працювала. Тому, розповідає, не знає, чи зможе працевлаштуватися тут на повну ставку.

Педагоги, які не звільнилися з попереднього місця роботи, можуть працювати лише за сумісництвом. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома.

“Виникає ситуація, коли людина, яка приїжджає до нас і хоче працевлаштуватися в заклад освіти, не може працевлаштуватися на постійне місце роботи, адже відмітки у трудовій книжці про те, що вона звільнена, немає. Станом на сьогодні Міністерство освіти розглядає питання, як ми можемо згідно чинного законодавства правильно звільнити педагогічних працівників з тих закладів освіти, де вони працювали і не планують туди повертатися”, – каже Хома.

Допоки немає роботи, Наталія волонтерить. Допомагає видавати одяг і продукти переселенцям в одному з гуманітарних пунктів Тернополя. А все, що довелося пережити під час повномасштабної війни – записує у щоденник. Жінка каже, коли знайде роботу в школі, покаже цей щоденник своїм учням.

“Хочу донести до своїх учнів історичну правду, яку бачила, коли люди сидять по підвалах, під обстрілами літаків, коли знущаються, коли ображають, коли просто розстрілюють за думки”, – розповіла волонтерка.