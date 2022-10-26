На Тернопільщину йде антициклон. За прогнозами синоптиків, цими днями відчутно потеплішає. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 20 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 27 жовтня Тернопільщина перебуватиме під впливом антициклону. У краї очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці можливий туман.

«У західних областях дощів не буде, а буде мінлива хмарність із сонячними проясненнями. Трохи розганятиме тепло, змушуватиме закутувати шию, поривчастий північно-західний вітер. Надалі погода в Україні за спокійним сценарієм – вогко, тумани, все більше жовто-рудої палітри на землі й тротуарах, не холодно», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами, 27 жовтня вночі та вранці спостерігатиметься туман видимістю 200 – 500 м. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності. Щодо температурних показників, то очікується тенденція до їхнього підвищення, наприкінці тижня обіцяють до 20 тепла.