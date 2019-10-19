Золота осінь радуватиме жителів Тернопільщини чудовими вихідними.

У регіоні стовпчики термометрів сягатимуть 24 градусів тепла вдень. Обійдеться без дощів, однак вночі та вранці можливі тумани.

Все добре коли-небудь закінчується. Відтак уже наступного тижня в регіоні передбачають відчутне похолодання.

«В Україні 19-20 жовтня очікується суха сонячна тепла погода з ранковими та нічними туманами. Температура повітря вночі +6+12 градусів, вдень +17+24 градуси. Вітер південних напрямків, 3-8 м/с. Наступний тиждень почнеться так само, найближче відчутне похолодання, проте не суттєве, до +15+19 градусів, очікується 23-го жовтня. У найближчій перспективі, аж до кінця наступного тижня, дощів в Україні не видно. Таки доведеться купувати зволожувачі повітря, бо атмосфера поки що загуляла над західним узбережжям, поливатиме Францію, Велику Британію, скандинавські країни та Іспанію.

А в нас, схоже,`бабине літо` намірилося перейти плавно у `бабину зиму`, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, найближчими днями погода тішитиме жителів краю теплом і сонцем.

Софія Романська