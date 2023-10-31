«Крадені» гроші кременецькі поліцейські відкопали на городі заявниці.

Декілька годин знадобилося поліцейським, аби повернути «потерпілій» 27 тисяч гривень, які, як стверджувала жінка, у неї вкрали. Окрім оперативних заходів, адже довелося опитати тих, кого підозрювала жителька одного з сіл Кременецького району, поліцейські ще й перекопали земельну ділянку заявниці, бо саме там вона останній раз ховала свої збереження.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від 69-річної жительки одного з сіл району про те, що у неї хтось викрав 27 тисяч гривень. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Заявниця припускала, що крадіжку міг скоїти хтось із сусідів, тому поліцейські взялися відпрацьовувати ці версії, водночас, уважно розпитували «потерпілу», чи не сама вона заховала збереження і не пам’ятає де, бо таке трапляється дуже часто.

Пенсіонерка стала пригадувати місця сховку: то в садку, то біля льоху. Словом, поліцейські перекопали чималу ділянку, але не марно. Запхані в скляну банку банкноти таки знайшли і повернули власниці.

Щасливе завершення цієї історії, звичайно, тішить, проте поліцейські просять людей бути уважними і не ховати гроші від самих себе.