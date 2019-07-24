Незаконні посіви маку та конопель на присадибних ділянках мешканців краю продовжують виявляти правоохоронці в ході операції «Мак».

Загалом з початку проведення профілактичних заходів задокументовано 126 таких фактів, з них: 110 випадків вирощування маку та 16 – конопель. Найбільше незаконних посівів оперативники виявили на Зборівщині – 16, Бережанщині – 13, Гусятинщині – 12, Бучаччині та Кременеччині – по 11 фактів.

Значну кількість снодійного маку — понад дві з половиною тисячі — виростили у себе на присадибних ділянках двоє жителів Зборівського району. Як пояснили, сіяли рослини для власних потреб. Але думаючи про пиріжки зі смачною начинкою, вочевидь, не врахували, що за вирощування маку в такій кількості передбачена кримінальна відповідальність.

Рекордсменкою з вирощування коноплі виявилася мешканка одного із сіл Шумського району. У неї на присадибній ділянці виявили понад три тисячі нарковмісних рослин. Загалом на території області з першого червня працівники поліції вилучили 17093 рослин маку та 3316 – коноплі.

Поліцейські нагадують, що згідно зі статтею 310 Кримінального кодексу України за незаконний посів або вирощування снодійного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин, конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин передбачена відповідальність у виді штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. За незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель у кількості 500 і більше рослин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.