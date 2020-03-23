Станом на ранок 23 березня в тернопільських лікарнях перебуває троє людей з підозрою на коронавірус та один пацієнт із підтвердженим діагнозом.

Про це в інтерв’ю для “УХ-радіо” розповів міський голова Сергій Надал, передає Терміново.

– 57-річний пацієнт із COVID-19 зараз перебуває в першій міській лікарні (лікарні швидкої допомоги – авт.). Там же з підозрою на коронавірус лежить ще один мешканець цього ж району. Ще двоє дітей з підозрою на COVID-19 – у дитячій міській лікарні, – розповідає очільник міста.

Вік дітей – півтора року та 7 років і 10 місяців.

– Самі діти з Тернополя. Батьки відвезли їх у село до бабусі, бо думали, що там зможуть захистити чи сховати від вірусу, – продовжує Надал. – А бабуся пішла на похорон до сусідів. Там були люди, які повернулись з іншої країни. В результаті діти повернулись в місто вже хворими.

Щоправда, Надал зауважує: підтвердження щодо коронавірусу по дітях ще немає. Це лише підозри. Наразі їм надають всю необхідну медичну допомогу. Цю історію наводить для того, аби ще раз закликати дотримуватись карантину.

Вкотре нагадуємо: якщо ви повернулись з-за кордону, де були випадки коронавірусу, дотримуйтесь двотижневої самоізоляції і зателефонуйте сімейному лікарю. Ви можете не хворіти на COVID-19 самі, але при цьому переносити його.

Не забувайте також дотримуватись дистанції мінімум в півтора метра, а краще – більше, при зустрічах з іншими людьми. Піклуйтесь про себе та про своє оточення!