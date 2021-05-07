6 травня о 15.20 дві бригади швидкої виїжджали на вул. Шашкевича в Тернополі.

Як повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги, унаслідок витоку газу із газової колонки отруїлося двоє пацієнтів. На момент витоку газу бабуся з маленькою онучкою спали в хаті, а батько був у душі.

63-річну жінку, із запамороченням та головним болем, з діагнозом отруєння чадним газом легкого ступеня, після наданої медичної допомоги, залишено на місці події. 5-річну дівчинку, у якої були нудота, блювота, головний біль та виражена загальна слабкість, після наданої медичної допомоги, з діагнозом отруєння чадним газом, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.