Під час церемонії нагородження «Доброволець Тернопільщини», яка відбулася 14 жовтня, орден «Лицарський хрест добровольця» отримав Янзюк Сергій Іванович (позивний «Пумба»).

26-річний захисник України проживає в Тернополі, народився 23 травня 1993 року у Підволочиську. Шкільні роки він провів у спецбудинку. До 3-го класу Сергій Янзюк вчився у місцевій школі, від 3 до 7 класу виховувався у школі-інтернаті для сиріт, 8-9 класи навчався у Тернополі. Здобував освіту в училищі № 9 та Тернопільському національному економічному університеті.

У 2016-2017 роках був у складі підрозділу «Браконьєри» 5-го батальйону української добровольчої армії. Наразі проходить службу в полку «Азов».

«Пумба» брав участь у боях за Іловайськ, Широкіне, Авдіївку. За свою громадську позицію Сергій Янзюк удостоєний нагород, зокрема, «За службу Україні», «За воїнство і доблесть», «Честь та слава» ІІ ступеня, «За оборонну Авдіївки» («Стояли на смерть» – на звороті – прим. авт.).