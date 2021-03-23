Одинадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області минулої доби.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли: жінка 68 р. Чортківський район с. Бедриківці, жінка 79 р. м. Тернопіль, чоловік 66 р. Тернопільський район с. Почапинці, жінка 63 р. Чортківський район с. Млинки, жінка 71 р. Чортківський район м. Бучач, чоловік 70 р. Чортківський район с. Бедриківці, чоловік 83 р. Чортківський район м. Монастириська, жінка 64 р. Тернопільський район с. Варваринці, жінка 60 р. Тернопільський район смт Микулинці, чоловік 58 р. Тернопільський район с. Урмань, жінка 67 р. м. Тернопіль.
Загалом за добу зафіксовано 436 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 325 людей.
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