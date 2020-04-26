В неділю, 26 квітня, близько 2 години ночі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю іномарки Volkswagen Touareg.

На місце події, виїждала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що водій іномарки рухаючись по вул. Гетьмана Мазепи за попередньою інформацією перевищив швидкість й не впорався з керуванням. В результаті порушення правил дорожнього руху тернополянин допустив перекидання автомобіля, що призвело до зіткнення з металевими конструкціями білборда та бетонною електроопорою.

На момент ДТП в салоні перебувало двоє осіб. Водія з травмами госпіталізували в медзаклад, а пасажир будь-яких тілесних ушкоджень не зазнав та відмовивився від надання йому медичної допомоги.

Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.