Аж через 15 років: у поліцію прийшов чоловік, котрий збив на смерть двох дівчат і з тих пір був “у бігах”

Майже 16 років тому у жовтні у селі Петриків Тернопільського району під колесами автомобіля загинули двоє дівчат.

У центрі села автомобіль збив двох подруг 16-ти та 18-ти років і з місця пригоди втік, залишивши дітей посеред дороги. Поліцейські встановили особу підозрюваного та оголосили його у розшук.

Обидві дівчини отримали страшні травми несумісні з життям. За деякий час у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли авто зловмисника і встановили його особу.

До аварії був причетний 26-річний чоловік, згодом його оголосили в міжнародний розшук. Тернополянину інкримінували ч.3 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

29 червня цього року надійшла заява до правоохоронних органів від чоловіка, який зізнався, що 15 років тому в селі Петриків скоїв смертельну аварію та втік. Підозрюваного затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.