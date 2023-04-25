Будуть судити організовану групу з чотирьох осіб за постачання наркотиків до установи виконання покарань.

Організатору злочину інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу, організацію постачання наркотичних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 255-1 КК України), його спільникам – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, уродженець м. Баку, перебуваючи за ґратами у «Чортківській установі виконання покарань № 26», поширюючи злочинний вплив, налагодив постачання наркотиків до вищевказаної установи.

Організатор створив злочинне угруповання, до якого залучив інших обвинувачених, один з яких ховав наркотичні засоби у предмети особистого вжитку та одяг перед відправленням до установи. Постачання наркотиків і психотропів здійснювалось поштовими переказами та через осіб, що отримували ліки в рамках наркотично-замісної терапії. Частина коштів з реалізації наркотичних засобів використовувалась на злодійський «общак» і збиралась на банківські картки для організатора.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.