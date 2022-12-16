Грати в українському ліцензійному онлайн-казино вигідно з низки причин. Перший аргумент – мобільний пристрій споживає значно менше електроенергії, ніж десятки чи сотні апаратів у залі наземного клубу. Другий аргумент – виграє не тільки гемблер, а ЗСУ разом з ним. Більшість азартних онлайн-закладів, сертифікованих КРАЇЛ та представлених у списку https://bookmaker-ratings.com.ua/casino/ratings/ukrainian/, відраховують відсоток від власної виручки на потреби Збройних сил України. І якщо користувач заробляє прибуток не завжди, то надходження до фонду підтримки є стабільними. Наочний приклад є проект First Casino.

Джекпот Патріот

Так називається розіграш накопичувального призу у клубі. Прогресивний джек-пот виплачується у чотирьох категоріях:

• Silver – доступний гравцям, які здійснюють ставки від 5 гривень;

• Gold – підвищує вартість спини до 15 UAH;

• Platinum та First Club – вимагає суму на кону не нижче 25 гривень.

Схему розіграшу накопичувального призу спрощено. Джек-пот можна зірвати на будь-якому онлайн-слоті. Переможець визначається випадково. Аналізуючи статистику, можна сказати, що джек-пот зриваються досить часто. Це перевага акції та, водночас, її недолік. Розмір призу не встигає зрости до великої величини. Понад 80% прогресивних джек-потів не дістаються однієї тисячі гривень.

Приємний нюанс для гравців – виплата виграшу. Всі гроші, зірвані на прогресивному джек-поті, надходять на реальний рахунок гемблера. Кошти не вимагають подальшого відіграшу і можуть бути одразу виведені користувачем. Щодо благодійності, акція не має недоліків. Одночасно зі зростанням головних призів незмінно підвищується сума, що передається ЗСУ. Додатково підтримку української армії можна надати самостійно. Форма перерахування грошей розташована на домашній сторінці казино First.