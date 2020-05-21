Зловмисник тричі телефонував до співробітників Тернопільського відділу поліції і повідомляв, що у нього начебто вкрали автомобіль. Проте інформація жодного разу не підтвердилася.

Як розповів начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадця, упродовж дня на лінію 102 декілька разів надходили повідомлення про незаконні заволодіння транспортними засобами в обласному центрі. Щоразу додзвонювач вказував різні анкетні дані та марки авто. Правоохоронці виїжджали на повідомлення, проте вони виявлялися фейковими.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу, яка повідомляла неправдиву інформацію. Ним виявився 22-річний житель обласного центру. З’ясувалося, ніякого автомобіля у нього немає.

В поле зору правоохоронців тернополянин потрапляє не вперше. Його також підозрюють у крадіжці автомобіля марки Audi A6 на польській реєстрації , яку він вчинив в ніч з 16 на 17 травня у Тернополі. Зловмисник планував продати легківку, але не встиг.

Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри за частиною 1 статті 383 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

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