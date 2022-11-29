ОСЦПВ – обов’язковий для власників транспортних засобів будь-якого типу поліс страхування, який гарантує компенсацію страховою компанією збитків, завданих винуватцем аварії потерпілому. Середня вартість ОСЦПВ сьогодні складає 700-1500 грн залежно від регіону реєстрації власника та обсягу двигуна ТЗ.

Придбання страховки регламентоване на законодавчому рівні, а її відсутність чи їзда з простроченим документом може призвести до штрафу у розмірі 850 грн. Крім того, вигода від придбання автоцивілки перевищує її вартість: при настанні страхового випадку Вам не доведеться з власної кишені відшкодовувати матеріальні збитки постраждалій стороні.

Ще нещодавно в Україні можна було купити паперовий поліс, проте сьогодні є можливість купити ОСЦПВ онлайн, не виходячи з дому. Сервіс-агрегатор страхових пропозицій Polis.ua забезпечить комфортний пошук оптимального пакету послуг та кращої ціни без додаткових комісій.

Враховуючи щорічне зростання цін, у тому числі на страхові послуги, вартість автоцивілки 2023 року може зрости порівняно з 2022 роком, тому рекомендуємо придбати ОСЦПВ завчасно. Тим більше, що оформити договір на майбутній рік можна хоч сьогодні, з умовою набуття чинності з будь-якої дати, яка не перевищує 3 місяців з дня укладання угоди.

Як формується ціна на ОСЦПВ в Україні?

Ціна страховки складається з таких показників:

тип транспортного засобу (для вантажівок та автобусів дорожчий);

об’єм двигуна (пряма залежність);

сфера використання автомобіля/вантажного транспорту (комерційна діяльність у вигляді перевезень вантажів або приватного перевезення пасажирів є фактором збільшення вартості автоцивілки);

пільги (для окремих категорій населення становлять 50% від ціни полісу);

місце реєстрації власника автомобіля (впливають густота населення, завантаженість трафіку на дорогах, кількість машин);

термін дії ОСЦПВ (вигідніше придбати страховку на тривалий період);

франшиза (сума, яку за договором автовласник виплачує потерпілому самостійно);

кількість ДТП (дисциплінованому водієві, який не став учасником аварій протягом року, дається знижка 5% – бонус-малус).

Підрахунок вартості ОСЦПВ для автомобіля самостійно – процес копіткий і не завжди ефективний. Набагато краще довіритися інтернет-технологіям, які за лічені секунди нададуть доступ до пакетів послуг найкращих страховиків України. Якщо Вам потрібна автоцивілка для авто купити її можна онлайн, скориставшись калькулятором від Polis.ua. Введіть розрахункові дані та ознайомтеся з персональними пропозиціями, а потім виберіть потрібне, сплативши карткою будь-якого банку. Готовий документ буде надіслано на електронну адресу, вказану під час реєстрації.