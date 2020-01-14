Не впорався з керуванням, злетів у кювет і як результат – перекинутий автомобіль – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Трапилася аварія дванадцятого січня близько 13:00 неподалік села Зелена Бучацького району на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, повідомляють Т1 Новини.

На момент автопригоди в салоні Opel Vectra, окрім 39-річного водія, перебувало ще п’ятеро пасажирів. Серед них троє дітей віком двох, дванадцяти та чотирнадцяти років.

Наймолодша дівчинка травм не отримала, у інших пасажирів легкі тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.

Водій попередньо тверезий.

Авто перекинулось: у ДТП на Тернопільщині постраждала вся родина

Авто перекинулось: у ДТП на Тернопільщині постраждала вся родинаНе впорався з керуванням, злетів у кювет і як результат – перекинутий автомобіль – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. Трапилася аварія дванадцятого січня близько 13:00 неподалік села Зелена Бучацького району на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.На момент автопригоди в салоні Opel Vectra, окрім тридцятидев’ятирічного водія, перебувало ще п’ятеро пасажирів. Серед них троє дітей віком двох, дванадцяти та чотирнадцяти років.Наймолодша дівчинка травм не отримала, у інших пасажирів легкі тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.Водій попередньо тверезий. Триває перевірка.Четверо людей з травмами госпіталізували до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася близько 8:40 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка неподалік села Почапинці, 13 січня. Водій автомобіля KIA виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в іномарку Škoda. Потерпіло четверо осіб з обох автівок. Кермувальника KIA госпіталізували до лікарні в церебральній комі, у інших трьох людей попередньо лікарі констатували травми середньої тяжкості. Дана автопригода внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Понеділок, 13 січня 2020 р.