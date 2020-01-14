Не впорався з керуванням, злетів у кювет і як результат – перекинутий автомобіль – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Трапилася аварія дванадцятого січня близько 13:00 неподалік села Зелена Бучацького району на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, повідомляють Т1 Новини.

На момент автопригоди в салоні Opel Vectra, окрім 39-річного водія, перебувало ще п’ятеро пасажирів. Серед них троє дітей віком двох, дванадцяти та чотирнадцяти років.

Наймолодша дівчинка травм не отримала, у інших пасажирів легкі тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.

Водій попередньо тверезий.