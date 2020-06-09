Про автомобіль у кюветі та чоловіка, який не подає ознак життя – таке повідомлення на лінію “102” надійшло 7 червня від жительки Зборівського району.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На узбіччі правоохоронці виявили автомобіль марки ВАЗ 2101, а в салоні мертвого чоловіка. Слідчі припустили, що його смерть наступила в результаті ДТП, яка трапилася між селами Городище та Вертелка Зборівського району.

Проте під час огляду на тілі кермувальника правоохоронці виявили незначні тілесні ушкодження не характерні автопригоді. Сліди і саму причину смерті зміг пояснити судово-медичний експерт після розтину.

Як з’ясувалося, сорокатрирічний чоловік помер, керуючи автомобілем. В результаті цього, транспорт з’їхав у кювет. Причина смерті – хвора підшлункова. Автівку на узбіччі помітив водій іншого транспортного засобу. Він намагався реанімувати чоловіка, надаючи йому медичну допомогу. Саме таким чином на тілі загиблого з’явилися тілесні ушкодження.

Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 ККУ з приміткою “природна смерть”.