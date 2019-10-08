Важкий стан водія, а у пасажира переламане стегно – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Бережанщині.

Аварія трапилася у понеділок, 7 жовтня близько 13:00. На автодорозі Бережани-Вербів, між селами Вербів і Лапшин, водій автомобіля ВАЗ на повороті не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з електроопорою.

У важкому стані до лікарні госпіталізували водія, 1979 року народження. У нього проникаюче поранення в область серця. Надали меддопомогу лікарі і пасажиру.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причину автопригоди встановить слідство. За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 286 ККУ, повідомляють у поліції.