Автомобіль зіткнувся з автопотягом: у ДТП на Тернопільщині постраждала жінка з Миколаєва

Жінка була пасажиркою автомобіля «Аudi», водій котрого, не дотримавшись дистанції, в’їхав у автопоїзд.

8 серпня близько 17 години на ділянці автодороги М 30 (Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка – Луганськ – Ізварине) в частині 160 кілометра сталося зіткнення легковика та вантажного автомобіля. Водій «Аudi» не дотримався дистанції відносно автопоїзда в складі сідлового тягача із напівпричепом, який рухався попереду та зменшував швидкість для виконання повороту. Внаслідок зіткнення пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.