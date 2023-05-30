Автомобіль згорів разом з гаражем: пожежа на Тернопільщині

Вчора по обіді у Бережанах Тернопільського району виникла пожежа гаражного приміщення на території приватного домогосподарства.

Внаслідок пожежі вогнем знищено гаражне приміщення на площі 20 м. кв., автомобіль Ford Fiesta, господарський інвентар, пошкоджено покриття господарської будівлі на площі 40 м. кв., речі домашнього вжитку, автомобіль Ford Sierra та скутер Honda Dio.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано господарську будівлю, суміжну житлову будівлю, автомобіль Ford Sierra та скутер Honda Dio.