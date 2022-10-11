Автомобіль згорів дотла: на Тернопільщині сталася пожежа з плачевними наслідками. ФОТО

Вчора у Скалаті виникла пожежа житлового будинку та гаражного приміщення.

Внаслідок пожежі знищено покриття будинку та речі домашнього вжитку на площі 40 м кв., автомобіль «Kia Sorento»; пошкоджено покриття гаражного приміщення, облицювання стін та речі домашнього вжитку на площі 15 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим відділенням 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління в складі 2-х відділень.

Під час гасіння врятовано дві будівлі, повідомили у ДСНС.