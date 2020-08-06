Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 серпня, близько 10 ранку на вулиці Збаразька. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Слідчі попередньо встановили, що водій атомобіля «Нісан», виїждаючи з прибудинкової території на дорогу, збив велосипедиста 1995 року народження, який їхав по тротуару. Кермувальник двоколісника з підозрою на перелом ноги доправлений в лікарню.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик, а у водіїв взято забори крові на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють усі деталі автопригоди, повідомляють у поліції.

Нагадуємо, що згідно правил дорожнього руху велосипедист повинен рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд чи по узбіччю дороги. Заборонено рухатись на двоколіснику по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).