6 червня допомога рятувальників знадобилася у селі Вертелка Зборівського району. Бійці ДСНС витягли із пастки вантажний автомобіль «ЗІЛ-130».

Близько 10-ї години машина проїжджала по вул. Хутір. На дамбі під колесами зруйнувалась частина дерев’яного шлюзу, який забезпечував проїзд через р. Серет. Авто частково провалилося, внаслідок аварії розгерметизувалося газове обладнання, а відтак виникла загроза загорання.

До місця події прибули рятувальники, які подбали про безпеку під час підняття автівки та вжили заходів, щоб не допустити займання. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.



