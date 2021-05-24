Автомобіль “залетів” на ринок: жахлива аварія у Тернополі. ФОТО

23 травня близько 08:00 години, у Тернополі сталася жахлива ДТП: внаслідок зіткнення постраждав автомобіль Mercedes Benz GL.

Як повідомили редакцію сайту 0352.ua очевидці, аварія сталася біля ринку, на перехресті вулиць Живова-Шептицького.

На фото зроблених на місці подій можна помітити, що надзвичайно сильних ушкоджень зазнав Mercedes Benz GL, який зіткнувся із авто Škoda, яке відкинуло прямо у базар.

Наразі встановлюються усі подробиці інциденту, а також, чи постраждав у ДТП хтось із людей. На місці ДТП працювала поліція. Очікується офіційний коментар правоохоронців.



