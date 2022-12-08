До правоохоронців дедалі частіше звертаються громадяни, які стали жертвою аферистів. Новий випадок автомобільного шахрайства задокументували поліцейські у Тернополі.

До районного управління поліції звернулася 40-річна тернополянка та розповіла, що її ошукали в мережі. Жінка в Інтернеті натрапила на оголошення про продаж автомобіля з Європи. Узгодивши з продавцем деталі покупки, потерпіла переказала на його рахунок 80 000 гривень за іномарку, яку мали б ввезти на територію України з-за кордону. Проте машину заявниця так і не отримала.

Щоб не стати жертвою шахраїв правоохоронці радять не перераховувати кошти за товар до його прибуття та не переконавшись у його належній якості. Не передавайте гроші незнайомим людям за сумнівні послуги, навіть якщо вони є дещо дешевшими.