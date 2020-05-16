Неповнолітній юнак потрапив до реанімації в результаті аварії. Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на лінію “102” о третій ночі 14 травня повідомили лікарі екстреної медичної допомоги.

На трасі Гусятин-Личківці у кюветі опинився автомобіль Opel Omega, розповіли у поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що двадцятип’ятирічний водій разом з двома неповнолітніми жителями Гусятинського району, розпивав спиртні напої. Після святкування тріо сіло в автомобіль, аби доїхати додому.

Проте кермувальник не впорався з керуванням та злетів у лісосмугу. Зупинилося авто лише після того, як врізалося в дерево.

Один із пасажирів – учень десятого класу, під час удару отримав тілесні ушкодження. Він за інерцією влетів у лобове скло та вдарився головою. Хлопця прооперували. Його стан важкий.

Кермувальник та інший неповнолітній травм не отримали. Водія освідчили. В його крові виявили 2,2 проміле алкоголю.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 1 ККУ.