Автомобіль врізався в дерево і перекинувся: загинув 20-річний водій

Двадцятирічний водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. На момент аварії в салоні було двоє пасажирів. Один із них – неповнолітній.

Аварія трапилася 5 серпня близько 00:50 в селі Добромірка Тернопільського району. Чоловік, керуючи автомобілем Renault Scenic, допустив виїзд на ліве узбіччя, врізався в дерево, а після цього транспортний засіб перекинувся.

У результаті удару водій від отриманих травм помер ще до приїзду бригади екстреної допомоги. Одного із пасажирів доправили до лікарні, а неповнолітній тілесних ушкоджень не отримав.

За даним фактом триває розслідування відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.