Двоє людей з травмами потрапили до лікарні. В результаті удару водій та пасажир іномарки опинилися в травматологічному відділенні.

Аварія трапилася 2 листопада близько 20:00. В Бучацькому районі на трасі Чортків-Бучач водій Mazda 6 не встиг загальмувати та врізався в трактор Т-150.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги.

В результаті удару водій легкового автомобіля отримав закриту черепно-мозкову травму, забійні рани потилиці та гематоми. Його пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.