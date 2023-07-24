Автомобіль в’їхав у цистерну з газом: постраждали водійка та її дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік Тернополя 22 липня.

Як повідомили у поліції, водійка автомобіля “Geely” зіткнулася з автомобілем “Citroen”, який рухався попереду. У результаті удару “Geely” відкинуло на територію автозаправки, де вона в’їхала в автоцистерну з газом. Витоку газу не трапилося.

На місці події працювали працівники поліції, рятувальники та інші спецслужби. До лікарні з травмами доправили водійку “Geely” та її дитину. Обставини встановить слідство.

Автопригода внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.